Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, Bakasetas'ın sözleşme durumu ve transfere ilişkin önemli ifadeler kullandı.

''BAKASETAS'A TEKLİFTE BULUNDUK''

"Bakasetas'a bir teklifte bulunduk, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararı neyse yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bize ulaşan herhangi bir teklif yok Bakasetas için."

"Nwakaeme çok profesyonel ve çok büyük futbolcu. Abdullah Avcı, Nwakaeme'yi isterse biz gider elimizden geleni yaparız."

"Son dönemde yapılan transferler... Trabzonspor marka değerini korumak zorunda. Başkan olarak bunu ben korumak zorundayım. 'Biraz daha taraftarlarımızın gözüne hoş gelecek isimlerin alınması gerekir' dedim, teknik onay gelince aldık."

''ÇOK İSTEDİM AMA ALAMADIM''

"Çok istediğim ama alamadığım bir transfer oldu. Şu an isim veremem çünkü almaya çalışıyorum hala."

"Ben 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum, ondan önce Trabzon'da doğdum büyüdüm. Tribünler neden boş? Ben olsam aynı tepkiyi ben de verirdim. Ben şehrimi bilen biriyim. Burada başkanlık yapmak çok zor iş. Biz böyleyiz."

"Sorunların nerede olduğunu biliyoruz. Taraftar işin arka planına bakmaz. Biz de bakmazdık. Ancak kalıcı başarılar için arkanın sağlam olması lazım. Trabzonspor'un şampiyon olması için çok şey yapması lazım."