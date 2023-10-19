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Ertuğrul Doğan açıkladı! Nenad Bjelica ile yollar neden ayrıldı?

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Nenad Bjelica ile yolların neden ayrıldığı A Spor'da açıkladı. İşte Doğan'ın sözleri... TS SPOR HABERLERİ

19 Ekim 2023 | 20:28
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