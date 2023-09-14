Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili ekip, Alanyaspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Umut Güneş'i kadrosuna katıyor.
Oyuncunun kulübüyle el sıkışan Trabzonspor yönetimi, 23 yaşındaki futbolcuyu yarın Trabzon'a getirmeyi planlıyor.
UMUT GÜNEŞ KİMDİR?
Umut Güneş, 16 Mart 2000 yılında Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Albstadt şehrinde dünyaya geldi.
Umut, FC Winterlingen, TSV Harthausen ve TSG Balingen altyapılarında oynadı. Daha sonra Stuttgart altyapına transfer oldu.
Stuttgart'ın ikinci takımında forma giydiği sırada, Ağustos 2019 yılında Süper Lig ekibi Alanyaspor'a transfer oldu.