SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor Umut Güneş için Alanyaspor ile el sıkıştı

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor Umut Güneş için Alanyaspor ile el sıkıştı

Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşması öncesi transferde gaza bastı. Bordo-mavililer, Alanyaspor ile Umut Güneş için anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2023- 21:17 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023- 21:33