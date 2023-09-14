SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor Umut Güneş ile anlaşmaya vardı
Trabzonspor'dan transferde sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililer, Alanyaspor'dan Umut Güneş ile anlaşmaya vardı.
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