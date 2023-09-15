Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, yıldız futbolcu Fode Koita ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Türkiye'de transferin bitmesine saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'in devlerinden Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, Fode Koita'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Fode Koita arasındaki 28.06.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Öte yandan Koita'nın yeni adresi de belli oldu.

32 yaşındaki Gineli futbolcu, Sivasspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp transferi "EMS Yapı Sivasspor'umuz, forvet oyuncusu Fode Koita ile 2023-24 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Gineli futbolcu İstanbul'da As Başkanımız Yusuf Bozatlı'nın katılımı ile resmi sözleşmeye imza attı." sözleriyle duyurdu.