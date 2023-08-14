Uzun zamandır Trabzonspor'dan ayrılma ihtimali konuşulan Uğurcan Çakır ile ilgili bu sezon ilk resmi teklif geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Fransız ekibi Nantes, 27 yaşındaki eldiven için Karadeniz devine 5 milyon euro'luk teklif sundu. Ama Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kuruluyla birlikte bu öneriyi geri çevirdi. Nantes'in fiyat artırması halinde yönetimin nasıl hareket edeceği ise net değil. Kaptan Uğurcan daha önce, kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmaya hazır olduğunu dile getirmişti.