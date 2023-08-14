Yeni sezona 1-0'lık Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Hücum ve savunmaya takviye yapmak isteyen bordo-mavili ekip Yunan 10 numara Taxiarchis Fountas ve Ganalı stoper Kasim Adams'ı renklerine bağlamak istiyor. | Trabzonspor haberleri

Yeni sezona 1-0'lık Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Hücum ve savunmaya takviye yapmak isteyen bordo-mavili ekip Yunan 10 numara Taxiarchis Fountas ve Ganalı stoper Kasim Adams'ı renklerine bağlamak istiyor.

Yönetim bonservisi elinde bulunan Yunan oyuncu Taxiarchis Fountas'ı renklerine bağlamak istiyor.

Kurmaylar, yıldız oyuncunun menajerini Türkiye'ye davet etti.

Diğer yandan savunmayı da güçlendirecek olan Fırtına, Hoffenheim'da forma giyen Kasim Adams ile prensip anlaşmasına vardı.