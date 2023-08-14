Trabzonspor, sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladı ama o maçın özellikle ikinci yarısında orta sahada oyun kurma ve yönlendirmede yaşanan sıkıntılar net bir şekilde ortaya çıktı. Bjelica'nın bu bölge için istediği takviye bir kez daha gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Daha önce orta sahaya, 'Box to box' yani iki yönlü oynayabilen bir takviye istediğini dile getiren Hırvat hocanın talepleri doğrultusunda iki isme teklif yapıldı. Bordo-mavili yönetim, daha önce de girişim yaptığı ancak anlaşma sağlayamadığı Batista Mendy ve Gaius Makouta için kulüplerine yeni birer teklif sundu.

2 İSİM İÇİN DE 2 MİLYON EURO

Bordo-mavili yönetim, 23 yaşındaki Fransız yıldız Mendy için kulübü Angers SCO'ya bonuslarla birlikte 2 milyon euro, Kongo asıllı Fransız futbolcu Makouta için de Boavista'ya 2 milyon euro ve çeşitli bonuslar teklif etti. Her iki oyuncu için de çok yoğun şekilde görüşmeler yapan Karadeniz devinin kurmayları, kulüpleriyle ilgili sorunları çözdükten sonra bu iki isimden birini kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın ve scout ekibinin her iki oyuncunun transferi için de olumlu rapor sunduğu biliniyor. Bu nedenle girişimler ciddi şekilde sürüyor.

MAKOUTA 3 BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR

Piyasa değeri 3 milyon euro olan Gaius Makouta'nın Boavista ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor. 26 yaşındaki futbolcu merkez orta saha, 10 numara ve ön libero pozisyonlarında görev yapabiliyor.

MENDY SICAK BAKIYOR

Angers'ta forma giyen Mendy, bordo-mavili takıma sıcak bakıyor. Fransa 2. Lig takımı Angers ile 2024'e kadar kontratı bulunan 23 yaşındaki Fransız ön libero için yanıt bekleniyor. Mendy, geçen yıl Fransa'da 35 maça çıkmıştı.

STOPERDE DE OYNUYOR

Batista Mendy'nin güncel piyasa değeri 3 milyon euro. 23 yaşındaki futbolcu, ön liberonun yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.