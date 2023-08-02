Eruğrul Doğan'ın açıklamaları;

Şanlı yolculuğumuz 56 yaşında. Kökeni 1900'lü yıllara dayanan tertemiz hikayemiz ise 123 yaşında. İdman Ocağı, İdman Gücü, Martıspor, Karadenizgücü 4 takımımız birleşerek 2 Ağustos 1967'de kurduğu Trabzonspor'umuz mazisi ve onlarca başarıyı ekleyerek bugünlere gelmiştir. Tarihte ilk kez şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyarak devrimin takımı ünvanını alarak hatta bunu tam 8 kez taçlandıran kulübümüz birçok konuda hem önder olmuştur hem de örnek oluşturmuştur. Trabzon'da doğan Trabzonspor'umuz bugün Türkiye ve dünyanın her tarafında milyonlarca taraftara sahip büyük bir camiadır. Bu güzelliği efsane başkanımız Şamil Ekinci çok güzel özetlemiştir. Trabzonspor köklü Trabzon'da dalları bütün dünyaya yayılmış, çınar ağacıdır. Kurucu başkanlarımız sayın Ali Osman Ulusoy ile sayın Rıfat Dedeoğlu ve kurucu üyelerimizin bu topraklara diktiği fidan efsane teknik direktörlerimiz ve efsane oyuncularımız ile büyüyerek gölgemizde milyonlarca evladımızı bir araya getirmiştir.

Değerli Trabzonsporlular, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1959 yılı öncesi şampiyonlukların incelenmesi için komisyon oluşturdu. Biz itirazlarımızı gündeme taşıdık. Sadece İstanbul, Ankara, İzmir takımları arasında yapılmış ve bölgesel bir turnuvanın esas alınmasına karşı çıktık. Ülkemizin tamamını karşılamayan bu mahalli ligler esas alınarak bir karar verecek olursak, mahalli liglerde mücadele eden kurucu kulüplerimizden İdmanocağı ve İdmangücü'nünde 20 şampiyonluğunun tescil edilmesinin zorunlu olduğunu federasyona bildirdik. Bu konuyla ilgili bütün belgelerimizi avukatlarımızla birlikte şu an hazırlıyoruz be komisyona başvurumuzu önümüzdeki hafta yapacağız. Bu süreci yakından takip edeceğiz. Sadece bir kulüp üzerinde adaletli olunmayacağını ilgili yerlere ilettik.