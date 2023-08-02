Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarında devam eden Trabzonspor bombayı patlatmak istiyor. Fırtına, adeta fırtına gibi bir oyuncu almak üzere. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Arsenal ile kontratı sona eren Ainsley Maitland Niles ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fanatik'in İngiliz basınından yaptığı habere göre Ainsley Maitland Niles; Trabzonspor, Sheffield United, Al Shabab ve Al Taawoun'un radarında. Bonservisi elinde bulunan ve çok sayıda talibi olan oyuncunun, yakın zamanda kararını vereceği vurgulandı. 25 yaşındaki Jamaika asıllı İngiliz sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonu Southampton'da kiralık olarak geçirmiş; 22 maçta 1 asist yapmıştı. Sağ kanadın yanı sıra sağ bek ve orta alanda da görev yapabilen Ainsley Maitland Niles, 5 kez İngiltere Milli Takımı'nda görev yaptı.

VİTES ARTACAK

Kulüp kaynaklarından henüz oyuncu hakkında bir açıklama yapılmazken, teknik direktör Nenad Bjelica'nın İngiliz pazarındaki oyuncular üzerinde durduğu biliniyor. Orsic'in sakatlanmasıyla hayal kırıklığı yaşayan Bordo-Mavililer'in ligin başlamasına 10 günden az süre kala transferde vites artırması bekleniyor.