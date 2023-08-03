Fırtına'da transfer hareketliliği sürürken, Orsic'in sakatlığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın tüm planlarını alt üst etti. Alternatifli ve rekabetçi bir kadro için sol kanat mevkiine transfer yapılmasını isteyen Hırvat teknik adamın bir süredir takipte olduğu Braga'lı Alvaro Djalo'nın ismini bordo-mavili kurmaylara verdiği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; yönetim, Portekiz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 2.5 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sezon Braga formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Djalo, 4 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu.