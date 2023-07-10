Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Antrenmanda sakatlık geçiren İspanyol stoper, "Çok ciddi bir sakatlığım yok." ifadelerini kullanırken; bordo-mavili takıma kupalar kazanmak için geldiğini dile getirdi. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, defans bölgesini bonservisi elinde olan Joaquin Fernandez'le güçlendirmişti.

İspanyol stoper antrenmanda sakatlık geçirirken, Slovenya kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok ciddi bir sakatlığım yok. Ödemim azaldığında çok çabuk döneceğim. Kendimi tamamen sağlık ekibine emanet ettim.

Transfer sürecinde hocamızın İspanyolcayı iyi konuşuyor olması işleri hızlandırdı. Bir teknik direktörün sizi planları arasına aldığını söylemesi güzel bir mesaj. Buraya kupalar kazanmak için geldim.