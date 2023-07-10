Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer teknik direktör Nenad Bjelica'nın takımda düşünmediği isimlerle yollarını ayırarak bütçe konusunda elini rahatlattı.
Gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da merak edilirken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
ALAVES MAXI GOMEZ'LE İLGİLENİYOR
Estadio Deportivo'nun haberine göre; La Liga'ya yükselen Alaves, takıma sıçrama yaptırabilecek bir forvet arayışına girdi. Bu kapsamda İspanyol ekibinin La Liga deneyimi bulunan ve Trabzonspor'da forma giyen Maxi Gomez'le ilgilendiği kaydedildi.
Haberde bordo-mavili takımın yüksek maaşlı sözleşmelerden kurtulmak istediği, Marc Bartra'nın yanı sıra Maxi Gomez'in de bu listede bulunduğu yazıldı.
Uruguaylı forvet geçtiğimiz yaz Valencia'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. 26 yaşındaki santrforla 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, yıllık net 1.75 milyon Euro ödenmesi taahhüt edilmişti.
Maxi Gomez, geçtiğimiz sezon bordo-mavili formayla 37 maça çıkarken 7 gol, 6 asistlik performans gösterdi.