Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurarak zirve yarışında yer almak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Sürpriz ayrılıkların da yaşanabileceği bordo-mavililerde, Uruguaylı forvet Maxi Gomez'e La Liga'ya yükselen Alaves talip oldu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer teknik direktör Nenad Bjelica'nın takımda düşünmediği isimlerle yollarını ayırarak bütçe konusunda elini rahatlattı.

Gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da merak edilirken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

ALAVES MAXI GOMEZ'LE İLGİLENİYOR

Estadio Deportivo'nun haberine göre; La Liga'ya yükselen Alaves, takıma sıçrama yaptırabilecek bir forvet arayışına girdi. Bu kapsamda İspanyol ekibinin La Liga deneyimi bulunan ve Trabzonspor'da forma giyen Maxi Gomez'le ilgilendiği kaydedildi.

Haberde bordo-mavili takımın yüksek maaşlı sözleşmelerden kurtulmak istediği, Marc Bartra'nın yanı sıra Maxi Gomez'in de bu listede bulunduğu yazıldı.

Uruguaylı forvet geçtiğimiz yaz Valencia'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. 26 yaşındaki santrforla 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, yıllık net 1.75 milyon Euro ödenmesi taahhüt edilmişti.

Maxi Gomez, geçtiğimiz sezon bordo-mavili formayla 37 maça çıkarken 7 gol, 6 asistlik performans gösterdi.