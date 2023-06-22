Trabzonspor'da abi kardeş transferi! Samy Mmaee ve Ryan Mmaee...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da yaz transfer dönemi için gündeme sürpriz ikili geldi. Bordo-mavililer abi kardeş olan Samy Mmaee ve Ryan Mmaee için harekete geçti. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2023- 06:40