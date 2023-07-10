TRABZONSPOR HABERLERİ: Joaquin Fernandez'den sakatlık sözleri!
Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Antrenmanda sakatlık geçiren İspanyol stoper, "Çok ciddi bir sakatlığım yok." ifadelerini kullanırken; bordo-mavili takıma kupalar kazanmak için geldiğini dile getirdi. İşte röportajın tamamı... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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