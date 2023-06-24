Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın, Trabzonspor ve milli takımın file bekçisi Uğurcan Çakır için harekete geçeceği belirtildi. İngilizlerin 2 file bekçisinin sözleşmelerinin bittiği altı çizilirken, bordo-mavililerin kapısını çalması halinde gözden çıkaracağı rakam ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer teknik direktör Nenad Bjelica'nın takımda düşünmediği isimlerle yollarını ayırarak bütçe konusunda elini rahatlattı.

Gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da merak edilirken, İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Nottingham Post'un haberine göre; İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ın, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalabileceği yazıldı.

Kaleci Keylor Navas ve Dean Henderson kiralık sözleşmelerinin bitmesinin ardından bu mevki için alternatifler arasında Uğurcan Çakır olduğu iddia edildi.

Ada ekibinin ilk hedefinin Manchester United'dan Dean Henderson olduğu vurgulanırken, Uğurcan Çakır'ın İngiliz file bekçisine iyi bir alternatif olabileceği kaydedildi. Bu durumda Nottigham'ın 27 yaşındaki file bekçisi için 10 milyon Euro'luk bir teklifle Fırtına'nın kapısını çalacağı detaylarda yer aldı.

BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde Uğurcan Çakır için, "Uğurcan Çakır bizim kaptanımız, çok da sevdiğiniz bir kardeşimiz. Uğurcan'ı biz Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz. Uğurcan'ın Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini isteriz. Türk futbolu ve Uğurcan için isteriz ama şu an böyle bir durum yok. Şu anda bize gelen böyle bir resmi teklif yok." ifadelerini kullanmıştı.