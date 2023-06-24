Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak adına çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un peşinde olduğu oyunculardan biri Olimpiakos takımının Danimarkalı 10 numarası Philip Zinckernagel. Geride kalan sezon Belçika ekibi Standard Liege'de kiralık forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Olimpiakos'a döndü. Yunan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Zinckernagel için Trabzonspor kiralama teklifinde bulunmuştu. Bjelica'nın da çok istediği Zinckernagel için istediği yanıtı alamamıştı. Fotomaç'ın haberine göre; Olimpiakos'ta yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası göreve Diego Martinez geldi. Martinez geçen sezon Belçika liginde 24 maçta 9 gol 2 asistlik performans gösteren Zinckernagel için "Gelen teklifler var ama onun gidip gitmeyeceğine hazırlık kampında karar vereceğim" dedi. Karadeniz devinin yönetimi bu oyuncu için pusuya yattı.