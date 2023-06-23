Trabzonspor, forma sponsorluğu için Joma ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

Trabzonspor kulübü, forma sponsoru olarak Joma Türkiye ile 3 yıl süreyle anlaşma sağladı.

Buna göre, Joma Türkiye Trabzonspor'un 2025-26 sezonu sonuna kadar A takım formaları, kamp ve antrenman kıyafetlerini üretip, A takım ve altyapının tüm ürün ihtiyaçlarını bedelsiz olarak karşılayacak. Anlaşmaya göre, Joma Türkiye, bordo mavili kulübe her sezon için 15 milyon TL + KDV nakdi sponsorluk bedeli ödeyecek. Trabzonspor'un yeni tedarikçisinin ürün ve tasarımları, taraftarlar için de TS Club mağazalarında satışa sunulacak.