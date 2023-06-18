Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı sezonun ardından başarılı olamayan Trabzonspor, başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yeniden yapılanıyor. Bordo-mavili ekip savunma hattını güçlendirmek için de görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz ekibi için birçok oyuncunun adı geçiyor. İspanyol basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberine göre yeni bir iddia geldi. Bordo-mavili kulübün Espanyol'da forma giyen Leandro Cabrera ile ilgilendiğini duyurdu. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.