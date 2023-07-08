Trabzonspor'da Nenad Bjelica konuştu. Bjelica, "Petkovic'te transfer listemizde yer alıyor ama o olmazsa da, başka alternatiflerimiz var." dedi.

Trabzonspor'da Nenad Bjelica Hajduk Split maçının ardından konuştu.

İŞTE BJELICA'NIN SÖZLERİ:

Önceliğimiz lige hazır duruma gelmek. Listemizde birçok oyuncu var ve yeni sezon için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Petkovic'te transfer listemizde yer alıyor ama o olmazsa da, başka alternatiflerimiz var.

Aramızdan ayrılacak futbolcular olabilir. Her pozisyona futbolcu bakıyoruz.

Otelde görüşmüştük kendisiyle. Hem kendisiyle hem de kulübüyle olan görüşmelerin olumlu bir noktaya varması gerekiyor. Listemizdeki tek oyuncu değil. Eğer Petkovic olmazsa, listemizde birçok oyuncu var"