Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hajduk Split ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Hajduk Split maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Hajduk Split maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Nenad Bjelica yönetiminde yeni sezon hazılrıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya'da kamp yapıyor. Fırtına, Hajduk Split ile kozlarını paylaşacak. MAç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hajduk Split maçı 8 Temmuz Cumartesi günü saat 12:30'da oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal henüz bilinmiyor.