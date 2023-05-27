Trabzonspor'da gözden çıkarılan Yusuf Yazıcı için Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Şenol Güneş'in çok istediği yetenekli 10 numaranın transferinde büyük aşama kaydedildi.
TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı'da sona doğru! Süper Lig devine gidiyor
Sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılacak olan Yusuf Yazıcı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bonservisi Lille'de bulunan milli oyuncu Süper Lig deviyle anlaşma noktasına geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
BEŞiKTAŞ'A GELİYOR!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamalarda Yusuf Yazıcı ile anlaşmalarının bittiğini ve birkaç oyuncu ile yolların ayrılacağının netleştiğini ifade etmişti.
Şimdi ise Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesinin bitmesi ile Lille'e dönecek olan A Milli yıldızın son durumu netleşmeye başladı.