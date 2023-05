Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, kendisini çok iyi his ettiğini belirterek, önümüzdeki sezon aç oyuncuları takıma katmak istediklerini söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Nenad Bjelica, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisini çok iyi his ettiğini belirten Hırvat çalıştırıcı, "Özellikle kulüpteki insanlara, taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Ekibime ve bana çok yakın davrandılar. Zor bir zamanda takımı devraldık. Yıl sonu gelmişti, sezon sonu gelmişti ve çok fazla bir hedef de kalmamıştı. Bizim gelişimizden önce kulübün sahip olduğu hedeflere ulaşılamamıştı" dedi.



Gelinen noktada durumun işlerini zorlaştırdığını belirten Bjelica, "Tabii ki buraya bu riski bilerek geldik. Çünkü 1 ay geçtikten sonra kulübü tanımak, burada bizi bekleyen taraftarımızı tanıdıktan sonra, kimlerle bizimle beraber olabilir, bunu tanımış ve görmüş olduk. Haziran ayında gelmiş olsaydık, 1 aya ihtiyacımız olacaktı bu dediklerimizi yapmak için. Tabii ki sonuçlar bazı maçlarda istediğimiz gibi değildi. Sakat oyuncularımız da vardı. Kırmızı kartlar gibi diğer durumlar da bizi etkiledi. Ama bu takımın daha fazlasını vereceğinden hiç şüphem yok. Burada zamanımız oldukça, daha fazla çalışma fırsatı buldukça sonuçların istediğimiz gibi geleceğinden hiç şüphem yok. Oynadığımız son maç bize önümüzdeki sene için o ışığı veriyor" ifadelerini kullandı.



"KUPALAR KAZANMAK İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ"



Bijelica, önümüzdeki sezon kupalar hedeflediklerini belirterek, "Çok yarışmacı bir takım olmasını umuyorum. Bunu yapmaya çalıyoruz. İyi oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. Takımın hedefleri için uğraşmaya, çalışmaya, koşmaya, aç oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. Tabii ki oyuncu maaşları konusunda dikkatli davranıp, biraz daha aşağı çekebiliriz. Bu bizim için herhangi bir mazeret olmayacak. Şundan eminim çok iyi oyuncular katacağız aramıza. Tabii ki de önümüzdeki sezon hedefimiz, Trabzonspor'u Avrupa kupalarında temsil edecek, en yukarılarda olmak. Tabii ki kupalar kazanmak için o mücadeleyi her zaman vereceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



Önümüzdeki sezon için kalacak veya gelecek oyuncularla ilgili karar verip vermediklerine ise Bjelica, "Bu konuda fikrimiz çok net. Burada kalacak oyuncularla ilgili ve gelecek oyuncularla alakalı. İstediğimiz bütün oyuncuları aramıza katacağız mı bunu da göreceğiz hep birlikte" yanıtını verdi.



"YENİ SEZONUN İLK MAÇINDA YÜZDE YÜZ HAZIR HALE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"



Takımın 60 dakikadan sonra fiziksel olarak düşüşüyle ilgili olarak ise Bijelica, "Takımın çok iyi geliştiğini düşünüyorum. Son maçlarda daha önceki maçlara kıyasla çok iyi oyun ortaya koyduk. Hem fiziksel olarak gelişecek. Biz de bu yolda ilerliyoruz. Oyuncular için de çok sıkıntılı süreç oldu. Son 2 aya baktığınızda 4 farklı antrenörle çalıştılar. Abdullah hocanın ayrılışı bizim gelişimizle o aradaki periyotta, oyuncuların düşüşü olabilir. Onların da kafalarında soru işareti olmuş olabilir. Öyle bir dönem yaşanmış olabilir. Tabii ki takımı şu anda hazırlayacak zaman değil. Adım adım, ilerleyerek, antrenmanların yoğunluğunu buna göre ayarlayarak gitmeye çalışıyoruz. Yaz kampı döneminde 6 haftalık çalışma sürecimiz olacak. Bu çalışma sürecinde antrenmanların şiddeti ve yoğunluğunu arttırmaya devam edeceğiz ve yeni sezonun ilk maçında da yüzde yüzümüzle hazır hale getirmeye çalışacağız" dedi.



"ARAMIZA KATILACAK GENÇ OYUNCULAR OLACAK"



Genç oyuncularla ilgili planlarını da açıklayan Bijelica, "Bütün oyuncularımızı, kiralık ve genç oyuncularımızı takip ediyoruz. Oturup hep birlikte karar alacağız. Ama bir fikrimiz var. Son 1 aylık süreçte genç oyuncu arkadaşlarımızdan bizimle beraber idmanlara çıkanlar oldu. Dün de 4 tane genç arkadaşımız bizimle antrenmana katıldı. Sezen sonuna kadar onları idmanda görmek istiyoruz. Sonrasında da kampta bizimle olabilirler mi, nerede daha iyi olurlar bunu oturup konuşacağız. Önümüzdeki sezon için önemli hedeflerimizden bir tanesi her seferinde U19 takımından 4 oyuncunun antrenmanda A takımla bizle olması. Antrenmanlara bizimle çıkıp, U19 takımında maçlara çıkacaklar, plan bu şekilde. Ama içlerinden eğer bizimle oynayabilme yetisine sahip, o yeteneği gösteren olursa bizimle beraber olacak" dedi.



Hamsik'in sezon sonu sözleşmesinin bitmesi ile ilgili gelen soruya ise Bijelica, "Önümüzdeki günlerde kendisiyle bu konu hakkında konuşacağım' yanıtını verdi.