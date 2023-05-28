Mislav Orsic'ten henüz yanıt alamayan Trabzonspor'a menajerlerden Alassane Plea önerisi geldi.

30 yaşında 1.81 boyunda olan Alassane Plea, Borussia Mönchengladbach'ta forma giyiyor. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Almanya'dan ayrılmak isteyen Fransız sol kanat, menajeri Stephane Courbis aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi. Bu bölge için ilk tercih olan Mislav Orsic'in henüz yanıt vermemesi, Alassane Plea ismini bir adım öne çıkardı. Bu sezon 28 maça çıkan Plea, 2 gol atarken 9 asistiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Gol atmaktan çok asistleriyle tanınan Fransız yıldız, Almaya'da Asistman (Pas veren oyuncu) olarak tanınıyor. Borussia Mönchengladbach'tan ayrılmak isteyen ve bunu Alman ekibine Alassane Plea, Türkiye seçeneğine sıcak bakıyor. Trabzonspor'da sol kanat için ilk tercih olan Mislav Orsic'in henüz yanıt vermemesi Alassane Plea ismine sıcak bakılmasına neden oldu. Plea'nın menajeri Stephane Courbis, Başakşehir'e Enzo Crivelli'yi getirmişti.