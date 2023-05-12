Trabzonspor yönetimi, gelecek sezonun kadrosu için transfer harekatına erken başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica 8 takviye istiyor ve Başkan Ertuğrul Doğan sefere çıktı. Hırvat hocanın listesinde yer alan iki isim ise kendi ülkesinden olan Bruno Petkovic ve Mislav Orsic. Dinamo Zagreb ile bir yıllık daha sözleşmesi kalan forvet Petkovic, kulübüyle yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde talep ettiği yıllık 1 milyon 200 bin euro nedeniyle anlaşma sağlayamadı. Bu nedenle Zagreb'in 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncunun satışına onay vermesi bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre Ertuğrul Doğan'ın 1.93 boyundaki golcü için temaslarını sürdürdüğü, Bjelica'nın da eski kulübüyle bir görüşme yapabileceği öğrenildi. Hırvat basınında yer alan haberlere göre de Bjelica, daha önce beğendiğini açıkladığı oyuncuyu çok istiyor. Petkovic, forvet bölgesinde Dovbyk ile birlikte Trabzonspor'un en önemli adaylarından birisi olarak dikkat çekiyor. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan golcünün bonservisi 6 milyon euro. Bordo-mavililer ise sıkı bir pazarlığa girerek rakamı 4 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor.

ORSIC 4-3-3'E UYGUN

Fırtına'nın istediği diğer isim Mislav Orsic. Gelecek sezon 4-3-3 oyun formasyonunu takıma adapte etmeyi planlayan Bjelica'nın bu nedenle kanat forvet istediği ve Orsic'in de bu beklentileri karşılayacak özelliklerde olduğu belirtildi. Yönetim, Southampton'da kadro dışı olan Orsic'i kiralamak istiyor.



5 MİLYON 750 BİN EURO

Premier Lig'de son sırada yer alan ve kümede kalması artık zor olan Southampton, küçülmeye gidecek. İngiliz ekibi, kadro dışı bıraktığı Orsic'i göndermeye sıcak bakıyor. Orsic'in, İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



2 YIL BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Bjelica, Dinamo Zagreb takımında Orsic'le 2 sezon çalışmıştı. Hırvat yıldız 4 sezon üst üste Hırvat Ligi'nde şampiyonluk yaşarken, Zagreb ekibinde çıktığı toplam 214 maçta 91 gol, 40 asistlik muazzam bir hücum katkısı gösterdi.



KANATLARDA VE AYRICA FORVETTE OYNAYABİLİR

Orsic her iki ayağını da kullanabilen bir futbolcu olarak öne çıktı. Her iki kanatta ve forvette görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcu, tam bir joker pozisyonunda.