Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo-mavili takım bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2023- 12:09