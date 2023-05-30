Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda bitexen Giresunspor sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 4-2 kazanırken, teknik direktör Nenad Bjelica maçın ardından konuştu. Bjelica, "Deplasmanda uzun bir aradan sonra kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında bitexen Giresunspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da, teknik direktör Nenad Bjelica maçın ardından konuştu.

İşte o sözler:

Bütün takımı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Maçın ilk dakikasından, 80. dakikaya kadar olan süreçte gayet iyi mücadele ortaya koyduk. 80'den sonra ritim bozukluğu yaşamış olabiliriz. 80'e kadar gayet iyi maç çıkardık. Deplasmanda uzun bir aradan sonra kazandığımız için çok mutluyuz.

Oyuncular arasında, sakatlıktan dönenler var. Onlar aramıza katıldı. Takım daha kompakt vaziyette. Birlikte neler yapılması gerektiğini daha iyi biliyorlar. Baskıyı nasıl yapacağımız daha iyi biliyorlar. Çalışmak için vaktimiz oldu. Bunları oyunculara aktardık. Bütün takım son maçta olduğu gibi gayet iyi oyun ortaya koydu. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum.