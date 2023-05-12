Fenerbahçe'nin sezon başında Hull City'ye kiraladığı Dimitris Pelkas yuvaya döndü... Sözleşmesi sezon sonunda bitmesine rağmen +1 yıllık opisyonu olan Yunan oyuncu Fenerbahçe yönetimine, "opsiyonumu uzatmayın. Fenerbahçe'de devam etmek istemiyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a! Bonservis alınmayacak
Trabzonspor, yeni başkan ve teknik direktör ile birlikte yapılanmaya gidiyor. Gelecek sezon birçok oyuncu ile yollarını ayırmayı düşünen Karadeniz temsilcisi transfer arayışına girdi. Fırtına o arayışı sonlandırdı. Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a geliyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 12.05.2023- 09:07 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023- 09:15
Karadenizgazete'nin haberine göre; Pelkas'la ilgili sürpriz iddia ise Yunanistan'dan geldi... Yakın arkadaş Bakasetas ve Siopis'in devreye girerek Pelkas'ı ve menajerini Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la görüştürdüğü iddia edildi.
O iddiaya göre Pelkas, Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor: Başkan Doğan da özel sempatisi olan Bakasetas ve Siopis'in önerdiği Yunan oyuncuya onay verdi.