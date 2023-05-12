Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antreman ile devam etti.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2023- 12:20