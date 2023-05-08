Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da, teknik direktör Nenad Bjelica harekete geçti. Başkan Ertuğrul Doğan ile geçtiğimiz hafta görüşen Hırvat çalıştırıcı, yakından tanıdığı ve performansından emin olduğu bazı isimleri takıma kazandırmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre bunların başında Bruno Petkovic geliyor. Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki forvetin kulübüyle 1 yıl kontratı kaldı. Bjelica'nın gelişiminde kilit rol oynadığı Petkovic, Hırvatistan Milli Takımı'na yükselmişti. Bjelica, yıldız oyuncuyla Trabzonspor'da tekrar buluşmak istiyor.

1.2 MiLYON EURO ÖNERİLDİ

Dinamo Zagreb'in 1.2 milyon euro'dan yeni kontrat teklif ettiği Petkovic'in henüz kulübüne cevap vermediği de haberde yer aldı. Bu sezon çıktığı 38 resmi maçta 13 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan yıldız santrfor, 1.93 boyunda. Güçlü fiziği, hava toplarındaki üstünlüğü ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Petkovic için Başkan Ertuğrul Doğan'ın bu hafta sefere çıkması bekleniyor. Başkan ERtuğrul Doğan'ın birçok futbolcu ile temas kuracağı ve ona göre harekete geçileceği belirtildi.