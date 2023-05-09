FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a yeni talip! Sezon sonunda...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un gelişiyle fazla şans bulamayan Serdar Dursun için sezon sonunda ayrılık gerçekleşebilir. Tecrübeli santrrfora Almanya'dan ilgi olduğu bilinirken şimdi de sürpriz bir talip daha çıktı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2023- 09:15