Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt formasıyla 27 golle gol kralı olduktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Dursun, 2021'den bu yana Sarı-Lacivertli formayı terletiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a yeni talip! Sezon sonunda...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un gelişiyle fazla şans bulamayan Serdar Dursun için sezon sonunda ayrılık gerçekleşebilir. Tecrübeli santrrfora Almanya'dan ilgi olduğu bilinirken şimdi de sürpriz bir talip daha çıktı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt formasıyla 27 golle gol kralı olduktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Dursun, 2021'den bu yana Sarı-Lacivertli formayı terletiyor.
Gelecek sezon Fenerbahçe'de kalması beklenmeyen Serdar Dursun'a Süper Lig'in yeni ekibi talip oldu. İşte detaylar...
SERDAR DURSUN'UN GÖZÜ JESUS'TA
Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta 4 gol, 5 asist üreten ve sadece 9 maçta 11'de şansa bulabilen Serdar Dursun, teknik direktör Jesus'un takımdaki geleceğinin şekillenmesini bekliyor.