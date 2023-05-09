Trabzonspor, Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde maçın ardından bjelica yapmış olduğu açıklamada en az 6 ile 8 arası transfer yapmayı düşünüyoruz ifadelerinde bulunmuştu. Trabzonspor'da bu gelişmenin ardından gündeme sürpriz bir isim geldi. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor'da gündem transfer. Son olarak Leuven takımında forma giyen Ürdünlü kanat oyuncusu Moussa Al Tamari teklifi için flaş bir gelişme yaşandı.

Çalım yeteneği yüksek rakiplerini zor durumda bırakacak kanat oyuncusu arayan Trabzonspor aradığı ismi Belçika'da buldu…

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Leuven takımında forma giyen Ürdünlü kanat oyuncusu Moussa Al Tamari, bordo-mavililerin scoutlarının dikkatini çekti.

BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRİYOR

Maç başına 3.2 toplamda 75 başarılı driplingle Belçika Ligi'nin en fazla çalım atan oyuncusu olan 25 yaşındaki Ürdünlü bu sezon Leuven formasıyla 6 gol ve 4 asist yaptı.



Nwakaeme gibi bir türlü ön plana çıkmayan Al Tamari için Trabzonspor'un oldukça uygun şartlarda bir sözleşme bulabilecek olması da bir avantaj.