Krasso bombası

Trabzonspor, Fransa 2. Ligi’nde bu sezon 16 gol atan ve 9 asist yapan Fildişi Sahilli santrfor Jean-Philippe Krasso'yu scout ekibine birkaç kez izletti. Bordo-mavililerde, Bjelica onay verirse oyuncu için harekete geçilecek.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2023- 06:40