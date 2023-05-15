Sezonu istediği şekilde geçiremeyen Trabzonspor, yeni sezonun planlamasını yapıyor. Hamsik'in ayrılacak olmasından dolayı yeni bir orta saha bakacak olan Fırtına, genç isimlere yöneldi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Hamsık'in sezon sonu kontratı bitiyor, kiralık Gbamin de geri dönecek. Yönetim, orta sahaya 2 takviye yapmayı düşünüyor. Bunlardan birisi, genç ve potansiyelli bir isim olacak. Mohamed Ali Ben Romdhane, listedeki adaylardan. 23 yaşında olmasına rağmen 25 kez Tunus Milli Takımı'nın formasını terleten Romdhane, hem 6 hem de 8 numara bölgesinde görev yapıyor. Çift yönlü oyunuyla öne çıkan 1.85 boyundaki orta saha, bu sezon Esperance'de çıktığı 29 karşılaşmada 13 gol attı. Kulübüyle kontratı bir ay sonra bitecek.