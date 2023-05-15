Bu sezon ki hayal kırıklığını unutturmak ve önümüzdeki sezon yeniden şampiyonluğa oynayan bir takım kurma adına yola çıkan Trabzonspor yönetimi ekonomik tabloyu da göz önüne alarak hamleler yapmaya başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporları doğrultusunda girişimlerine başlayan bordo-mavili ekipte Başkan Ertuğrul Doğan ilk olarak Southampton forması giyen Hırvat kanat oyuncusu Mislav Orsic'in transferini bitirmek için harekete geçmişti. İngiliz ekibinden izin alarak Orsic ile masaya oturan Başkan Ertuğrul Doğan'ın 30 yaşındaki Hırvat yıldızı büyük oranda ikna ettiği öğrenildi.

5 MİLYON EURO İSTEDİLER

Daha önce çalıştığı Bjelica ile bu kez Trabzonspor'da forma giymeye çok sıcak bakan Orsic'in transferi için İngiliz ekibi Southampton ile görüşmeler devam ediyor. Satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde olan Orsic'in transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Trabzonspor bir taraftan da Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat santrfor Bruno Petkovic'in transferini bitirmeye çalışıyor. Oyuncuyu ikna eden Başkan Doğan, Zagreb ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Zagreb'in 5 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Bu rakamın daha da aşağıya çekilmesi adına görüşmeler sürüyor.

YENİDEN BULUŞACAKLAR

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda sefere çıkan Başkan Ertuğrul Doğan'ın hedefinde iki Hırvat oyuncu var. Doğan, daha önce Dinamo Zagreb'te birlikte forma giyen ve bu sezon devre arasında yolları ayrılan forvet Bruno Petkovic ve sol kanat Mislav Orsic'i bordo-mavili forma altında yeniden birleştirmek istiyor. Orsic ve Petkovic, sezonun ilk yarısında Hırvatistan Ligi'nde attıkları gollerle takımını sırtlamıştı. İki isim de 8'er golle takıma katkı sağlarken, Orsic, devre arasında 5.7 milyon euro'ya Southampton'a transfer olmuştu.

MECBUREN SATACAKLAR

Premier Lig'de son sırada yer alan ve Fulham'a 2-0 yenilerek küme düşen Southampton, küçülmeye gidecek. İngiliz ekibi, kadro dışı bıraktığı Orsic'i göndermeye sıcak bakıyor. Orsic'in, İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Bjelica, Dinamo Zagreb takımında Orsic'le 2 sezon çalışmıştı. Hırvat yıldız 4 sezon üst üste Hırvat Ligi'nde şampiyonluk yaşarken, Dinamo Zagreb ekibinde çıktığı toplam 214 maçta 91 gol, 40 asistlik muazzam bir hücum katkısı gösterdi.

TAM BİR JOKER

Orsic her iki ayağını da kullanabilen bir futbolcu olarak öne çıktı. Her iki kanatta ve forvette görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcu, tam bir joker pozisyonunda.