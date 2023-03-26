Trabzonspor'da tek aday olarak seçime katılan Ertuğrul Doğan, bordo mavililerin kongresinde açıklamalarda bulundu. Fırtına'nın geleceği hakkında umutlu konuşan Doğan, "Bugün yeni bir sayfa açmanın, tüm kulvarlarda yarışacak bir kadro oluşturmanın zamanı gelmiştir" dedi. İşt detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da tek aday olarak seçime giren Ertuğrul Doğan bordo mavililerin kongresinde açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan: Şampiyon başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile birlikte göreve geldiğimizde kulübün durumu ortadaydı. Finansal olarak bitik durumdaydık. Hem ekonomimizi iyileştirmek hem takımı yarışta tutmak hiç kolay olmadı. Camiamızın sonsuz desteği ile engelleri aşmayı bildik.

"Bu sezon yapılan eleştirilere hak veriyorum. Maalesef şampiyonluktan süreci doğru yönetmekte bazı temel eksiklerimiz oldu. Bugün yeni bir sayfa açmanın, tüm kulvarlarda yarışacak bir kadro oluşturmanın zamanı gelmiştir. Kısa ve orta vadeli 5 yıllık planımızı hazırladık. Camiamıza detayları daha sonra açıklayacağız. Özetlemek gerekirse, yol haritamızın ana cümlesi sürdürülebilir ekonomi olacak. Yeni projeler, takım bütçesini düşürmek, üreterek yarışacak bir altyapı organizasyonu ve scouting ana hedeflerimiz olacak." dedi.

"Ana hedefimiz sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmak ve bunu yaparken de Trabzonspor'un yarışmacı kimliğini korumak. ifadelerini kullandı.