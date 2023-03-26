Geçen sezon ligin 20. haftasında Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı.
Transferde bomba iddia! Fatih Terim dönüyor
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Uzun bir süredir takım çalıştırmayan usta hoca hakkında bomba bir iddia geldi. Terim'in yeniden Süper Lig'e dönebileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
MISIR'I GERİ ÇEVİRDİ!
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Mısır A Milli Takımı ve Mısır Ligi ekibi Al-Ahly'den gelen teklifleri Fatih Terim kabul etmedi.
A Spor'un haberine göre hatırı sayılı kişiler Fatih Terim'i Trabzonspor'u getirmek için devreye girdiler. Bordo-mavili ekibin taraftarları Terim ismine sıcak bakıyor.