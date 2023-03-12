Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo-mavililerde teknik direktör olarak sahaya Orhan Ak çıkacak. İşte bordo-mavililerin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek... Bordo-mavili takımda karşılaşma öncesi 4 eksik bulunuyor. Kart cezalısı olan Naci Ünüvar ile sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün oynama ihtimali yok. Sakatlıkları devam eden Trezeguet ve Anastasios Bakasetas da riske edilmeyecek. Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı hafta içinde yönetime istifasını vermişti...

İLK 11 DEĞİŞECEK

İstifası kabul edilen Abdullah Avcı'nın yerine takımın başında sahaya yardımcı antrenör Orhan Ak çıkacak... İlk onbirde değişiklik bekleniyor. 43 yaşındaki antrenörün; Markovic, Visca ve Hamsik gibi isimleri onbire monte edeceği gelen haberler arasında...

Fotomaç'ın haberine göre; savunmada da Eren ile Larsen arasında tercih yapacak olan Orhan Ak'ın oyuncularına yaptığı konuşmada, "Bizim işimiz sahanın içi... Futbol oynamak ve kazanmak... Çıkıp, yapmamız gereken neyse onu yapacağız ve kazanacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SAHASINDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de Adana Demirspor'a evinde mağlup olmadı... Bordo-mavililer iç sahada rakibi ile oynadığı 16 maçta 12 galibiyet 4 beraberlik elde etti... İki takım totalde ise 2'si kupada olmak üzere 35 kez karşılaştı. Fırtına 19, Adana Demirspor 7 kez kazandı. 9 karşılaşma berabere sonuçlandı. Trabzonspor 68, Demirspor 31 gol attı.

3 OYUNCU 'SARI' IŞIKTA

Bordo-mavili takımda 3'er sarı kartları bulunan Marc Bartra, kaleci Uğurcan Çakır ve Jean Philippe Gbamin bugün de sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

MAREK HAMSIK EMRE AMADE

Uyluk sakatlığı geçen Marek Hamsik 4 maç sonra kadroda yer alacak... Slovak yıldızın ilk onbirde sahaya çıkma ihtimali daha güçlü... Son kararı maçtan önce Orhan Ak verecek. 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Futbol yaşantısına devam edip etmeyeceği henüz belirsiz... İstifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, "Onunla (Hamsik) geleceği hakkında konuştuk, kendisi kararını açıklayacaktır" demişti

TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert Çetin, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Belhanda, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Onyekuru.