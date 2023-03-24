Trabzonspor'da hoca konusunda 3 aday var!

Trabzonspor'da hoca konusunda 3 aday var!

Orhan Ak ile devam edilmeyeceği kesin. Şu anda en güçlü aday Fatih Tekke. Yeni başkan olacak Doğan, Kayseri maçına yeni teknik adamla çıkmayı planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2023- 06:40