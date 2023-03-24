Trabzonspor'da hoca konusunda 3 aday var!
Orhan Ak ile devam edilmeyeceği kesin. Şu anda en güçlü aday Fatih Tekke. Yeni başkan olacak Doğan, Kayseri maçına yeni teknik adamla çıkmayı planlıyor.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 24.03.2023- 06:40
FATİH TEKKE'Yİ İSTEDİ
İLK yönetim kurulu toplantısında belirlenecek teknik adam ile kısa süre içerisinde anlaşılıp gelecek hafta sonunda oynanacak Kayserispor maçında takımın başında sahaya çıkması hedefleniyor. Taraftar anketlerinde Fatih Tekke ismi açık ara önde gidiyor. Yeni sezon öncesi kadroda ciddi bir operasyon yapmak zorunda olan ve 38 milyon euro'luk maaş maliyetini 25 milyon euro seviyelerine çekmeyi hedefleyen Trabzonspor'da, camiayı birleştirecek bir teknik direktörün göreve getirilmesi hedefleniyor. Başkanlık için geri sayımda bulunan Ertuğrul Doğan, yerli hocalar üzerinde yoğunlaşıyor. Tekke, Trabzonspor için hazır olduğunu söylüyor
3 FARKLI ADAY DAHA VAR
Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor'un efsane oyuncusu Fatih Tekke'nin, İstanbulspor'da gösterdiği teknik adamlık performansının ardından mutlaka göreve getirilmesi isteniyor. Ligin en mütevazı kadrolarından birine sahip olan İstanbulspor, kısıtlı imkanlarına rağmen iyi direniyor. Trabzonspor'la adı geçen diğer yerli hocalar; Sergen Yalçın, Çağdaş Atan ve İlhan Palut