Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Yukatel Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2023- 19:02