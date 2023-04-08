Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mounir Chouiar ve 76'da Valentin Eysseric (p) kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 44 puanda kaldı. 3 maçtır yenilmeyen Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Bakasetas'ın uzun ve derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Gomez'in ceza sahası sol çaprazından çıkardığı sert şutta kaleci Günay meşin yuvarlağı güçlükle önledi.
21. dakikada Eysseric'in uzaktan şutunda kaleci Uğurcan soluna gelen ve yerden seken topu uzanarak kornere çeldi.
GOL! 29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Chouiar, düzgün bir şut çıkardı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
39. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası ön çizgisi üzerinde, sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
43. dakikada sağdan ceza sahasına giren Abdülkadir'in şutunda top, kaleci Günay'dan döndü.
Mücadelenin ilk yarısını lacivert-beyazlılar 1-0 önde bitirdi.
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