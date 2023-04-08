Fırtına'ya Paşa engeli!
Maçta penaltı kararı! İşte o müdahale
İşte Sayısal Loto sonuçları!
8 Nisan Cumartesi Sayısal Loto sonuçları
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Kasımpaşa - Trabzonspor | CANLI Kasımpaşa - Trabzonspor | CANLI 17:50
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