Trabzonspor'un başlattığı 'HediyeFormaChallenge' kampanyasında Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın aldığı 11 bin 461 forma öğrencilere hediye edildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak satın alıp başlattığı 'HediyeFormaChallenge' kampanyasında alınan formalar öğrencilere hediye ediliyor. Kampanyaya katılan Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın satın aldığı 11 bin 461 forma öğrencilere dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ertelenen kampanya kapsamında alınan formalar, 2022-23 yarı yılı karne hediyesi olarak Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yomra Fen Lisesi ile Kaşüstü Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyan öğrencilere hediye edildi.