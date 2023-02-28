Trabzonspor'da sistem değişikliği!
Fırtına'da toparlanma vakti!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Icardi 35'lik teknik adamın yanına gidiyor
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaşlı yıldız Juventus'a teklif edildi! Beşiktaşlı yıldız Juventus'a teklif edildi! 09:22
Trabzonspor'da sistem değişikliği! Trabzonspor'da sistem değişikliği! 09:05
Flaş Şenol Güneş sözleri! Flaş Şenol Güneş sözleri! 08:58
Güneş'ten 7 değişiklik! Güneş'ten 7 değişiklik! 01:03
Cimbom büyük oynuyor! Hedef Paul Pogba Cimbom büyük oynuyor! Hedef Paul Pogba 00:55
F.Bahçe'den Arda kararı! "Sözleşmesi..." F.Bahçe'den Arda kararı! "Sözleşmesi..." 23:26
Daha Eski
Kanarya'ya Alman orta saha! 3 kulüp... Kanarya'ya Alman orta saha! 3 kulüp... 23:16
Fırtına'da toparlanma vakti! Fırtına'da toparlanma vakti! 22:53
F.Bahçe yeni yıldızını buldu! 22'lik hücumcu F.Bahçe yeni yıldızını buldu! 22'lik hücumcu 21:59
Peres için resmi teklif! F.Bahçe'nin kararı... Peres için resmi teklif! F.Bahçe'nin kararı... 21:59
Beşiktaş'a Shaarawy transferinde kötü haber! Beşiktaş'a Shaarawy transferinde kötü haber! 21:59
F.Bahçe'den şampiyonluk hamlesi! F.Bahçe'den şampiyonluk hamlesi! 21:59
SON DAKİKA