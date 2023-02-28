Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu’dan flaş açıklama! "İddialar doğru değil"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Başkan Ağaoğlu, "Fenerbahçe – Konyaspor karşılaşması oynanırken bir grup taraftarın yapmış olduğu protesto sırasında diğer kulüp başkanlarının stadı terk ettiği ve benim ise maç sonuna kadar oturduğum şeklinde yer alan ifadeler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2023- 09:50 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023- 10:57