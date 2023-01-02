Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde Enis Bardhi açıklamalarda bulundu. Bardhi, "Bizim takımımızda orta sahada olumlu bir rekabet var. Her antrenmanda kendimi geliştirmeye ve daha iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk geldiğimdeki gibi çok iyi hissediyorum. İnsanların takımı ne kadar sahiplendiğini görüyorum. En çok tercih ettiğim bölge orta saha ama önemli olan sahada olmak. Hocam beni nerede oynatırsa elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.

İŞTE BARDHI'NİN SÖZLERİ:

Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde Enis Bardhi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçında galibiyetin bilincinde olarak mücadele ettik ve kazandık.

Fenerbahçe derbisini kazandıktan sonra aynı şekilde devam etmek isterdik. Fatih Karagümrük maçını kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Ama bazı cepheleri kaybedebiliriz önemli olan savaşı kazanmak.

En çok tercih ettiğim bölge orta saha ama önemli olan sahada olmak. Hocam beni nerede oynatırsa elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.



Takıma yeni katılan oyuncular oldu. Değişimin yaşandığı yerlerde bir süre sıkıntı olması normal. Özellikle deplasmanda rakipleriniz şampiyona karşı mücadele ediyor ve ellerinden geleni yapıyor. Geçen seneye göre en önemli farklardan birisi bu.



Bizim takımımızda orta sahada olumlu bir rekabet var. Her antrenmanda kendimi geliştirmeye ve daha iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk geldiğimdeki gibi çok iyi hissediyorum. İnsanların takımı ne kadar sahiplendiğini görüyorum.



İdolüm Messi. Bu yüzden de Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekledim. Dünya'nın en iyi oyuncusu o. Dünya Kupası tek eksiğiydi, bunu da kazanmayı başardı.



Beni bekleyen o fırsat geldiğinde takım için en iyisini yapmak isteyen bir futbolcuyum