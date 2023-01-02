Trabzonspor'da transfere dair hareketli günler yaşanıyor.
Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine kim gelecek?
Trabzonspor'da moraller hem Karagümrük hem de Edin Visca'nın sakatlığı nedeniyle bozuldu. Bordo-mavililer bu noktada ocak ayında transfer için gaza bastı. İlk olarak kanat takviyesi planlayan yönetim listesine sürpriz bir ismi ekledi. İşte detaylar... | TS SPOR HABERLERİ
Fırtına, Yeni Asır'ın haberine göre ocak transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Bununla beraber, kadro doluluğundan dolayı elindeki 5 oyuncuyla yollarını ayıracak.