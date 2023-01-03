Halil Dervişoğlu transferine bin pişman! Galatasaray ve Trabzonspor...

Halil Dervişoğlu transferine bin pişman! Galatasaray ve Trabzonspor...

Bir dönem Galatasaray forması giyen adı bir süredir Trabzonspor ile anılan Halil Dervişoğlu'dan transfere dair flaş bir çıkış geldi. Dervişoğlu, o kulübe haber yollayarak 'Beni alın' dedi. İşte son detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 09:51