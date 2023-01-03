Son şampiyon Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Halil Dervişoğlu transferine bin pişman! Galatasaray ve Trabzonspor...
Bir dönem Galatasaray forması giyen adı bir süredir Trabzonspor ile anılan Halil Dervişoğlu'dan transfere dair flaş bir çıkış geldi. Dervişoğlu, o kulübe haber yollayarak 'Beni alın' dedi. İşte son detaylar...
Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen bordo-mavililer, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.
Fırtına, Dünya Kupası arası sonrası ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etmişti.