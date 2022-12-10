Dünya Kupası için verilen arada antrenmanlarına devam eden Trabzonspor ile Kasımpaşa hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Kasımpaşa mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hugo, Arif, Siopis, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Umut Bozok
Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Petretta, Tirpan, Hajradinovic, Celina, Mortadha, Tunay, Bahoken
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLÜ: