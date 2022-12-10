Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI İZLE (Trabzonspor - Kasımpaşa maç izle) A Spor canlı izle

Dünya Kupası için verilen arada antrenmanlarına devam eden Trabzonspor ile Kasımpaşa hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Kasımpaşa mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2022- 18:50