Süper Lig'de 15-18. hafta programları açıklandı. Ligde oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin tarihleri de belli oldu.

Süper Lig'de 15-18. hafta programları açıklandı. Ligde oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin tarihleri de belli oldu.

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması, 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 8 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada; "Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluşun talepleri dikkate alınarak, Dünya Kupası arası sonrasında müsabaka başlama saatleri geçmiş sezonlarda olduğu gibi Cumartesi ve Pazar günleri için 13.30, 16.00 ve 19.00, Cuma ve Pazartesi günleri için 20.00, hafta içi maçları için ise 17.00 ve 20.00 olarak planlanmıştır. 19 - 25. hafta müsabakalarına ilişkin program, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri sonrası, kalan haftalar ise Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final eşleşmeleri ve takımlarımızın Avrupa Kupası maçlarına göre planlanarak ilan edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE 4 HAFTALIK PROGRAM