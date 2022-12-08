"JORGE JESUS ÇOK DEĞERLİ BİR HOCA"

"Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin sizden çok etkilendiğini düşünmüyorum. Onlar çok tecrübeli. Jorge Jesus, çok değerli bir hoca, Türkiye'ye çok fazla şey öğretiyor. Altay'a sahip çıkması benim için çok değerliydi ve beni fanı yaptı."