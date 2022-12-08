Hollanda ekibi Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz takımıyla birlikte Antalya kampında çalışmalarını sürdürüyor. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu kampta özel açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz’dan samimi itiraflar! Flaş Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Şenol Güneş sözleri
Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, Dünya Kupasına verilen arada Antalya'da kamp gerçekleştiriyor. Fortuna'da top koşturan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenledi. 36 yaşındaki oyuncu; Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Şenol Güneş hakkında önemli sözler söyledi. İşte o basın toplantısından öne çıkanlar…
"KENDİMDE GÖZLE GÖRÜLÜR BİR DEĞİŞİM VAR"
"Kendimde gözle görülür bir değişim var ve bu yaşla ilgili diye düşünüyorum. Keşke senin yaşındayken şimdiki kafam olsaydı lafının doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdiki değişimim 27 yaşındaki Burak Yılmaz'da olsaydı, bambaşka bir Burak Yılmaz olabilirdi."
"ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERİLMEZDİM"
"Harika bir kariyerim oldu, başarının en üst noktalarını gördüm. O zamanlar şimdiki aklım olsaydı en azından Beşiktaş'tan gönderilmezdim diye düşünüyorum."